В Германии советуют не портить репутацию Украины законом о контроле НАБУ

Посольство Германии критически высказалось по поводу законопроекта Верховной Рады, который позволяет увольнять руководство НАБУ. Об этом сообщает пресс-центр посольства Германии в Украине в своем аккаунте в Twitter. В ведомстве отметили, что сохранение и укрепление независимости НАБУ, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и других антикоррупционных учреждений является чрезвычайно важным.



"Проект закона №7362 навредит репутации Украины и должен быть отозван", - отмечается в заявлении посольства.



Отметим, проект закона №7362 6 декабря был внесен в украинский парламент. Этот документ позволяет Раде увольнять руководителей НАБУ, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и директора Государственного бюро расследований.



Против этого проекта закона уже высказались в Евросоюзе и США.



29 ноября при попытке передачи взятки первому заместителю главы Государственной миграционной службы Дине Пимаховой был задержан "тайный агент" НАБУ по имени Сергей Титенков.



При этом в НАБУ утверждают, что ГПУ и СБУ незако