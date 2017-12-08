Додон назвал угрозой безопасности страны открытие в Кишиневе офиса НАТО

Президент Молдовы Игорь Додон считает, что открытие офиса НАТО в Кишиневе, церемония которого пройдет в пятницу, несет угрозу безопасности страны.



"Выражаю свою крайнюю обеспокоенность, связанную с открытием Бюро связи НАТО в Кишиневе. Поспешность, с которой действует правительство Республики Молдовы, несет в себе существенные риски для общенациональной безопасности Молдовы", - написал в пятницу глава государства в "Twitter".



Ранее Додон неоднократно высказывался против участия Молдовы, в конституции которой прописан нейтралитет, в военных блоках. Он запретил молдовским военнослужащим участвовать в многонациональных учениях НАТО "Быстрый трезубец" в Украине и отказался утвердить министра обороны Евгения Стурзу, который выступает за сближение с альянсом.

