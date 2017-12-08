Рада ночью существенно ограничила беспошлинный ввоз товаров

Ночью 8 декабря Верховная Рада активно принимали изменения в законодательство, нацеленные на бюджет 2018 года. Одним из них стал законопроект #6776-д, который вносит изменения в Налоговый кодекс. Чтобы увеличить поступления в бюджет, депутаты ограничили беспошлинный ввоз товаров в Украину: как при самостоятельном пересечении границы, так и при почтовой пересылке, сообщает «Интерфакс-Украина». При этом, в изначальном тексте законопроекта таких положений не было — их внесли с поправками.



Если законопроект подпишет спикер и президент, то украинцы без уплаты пошлины смогут получать 3 посылки общей стоимостью в 150 евро в месяц. Начиная с четвертого отправления, они будут облагаться налогом, пошлиной и акцизом. Ограничение в 150 евро было и ранее, но это была максимальная стоимость одной посылки, а количество отправлений не ограничивалось тремя.



Ограничили также и ввоз товаров в багаже для тех, кто часто пересекает границу. Украинцы и дальше могут провозить товары общей стоимостью до 500 евро (в аэропортах — до 1000 евро) и весом до 50 кг. Но такое правило действует для тех, кто отсутствовал в стране более 24 часов и въезжает в Украину не чаще одного раза за 72 часа. Если не соблюдать такие временные промежутки, ввезти товары в Украину можно на сумму до 50 евро. До законодательных изменений, украинцы могли ввозить товары стоимостью до 500 евро и весом до 50 кг раз в сутки, не проводя за рубежом более 24 часов.

