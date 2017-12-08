Украинцы будут въезжать в Египет по электронной визе

С 3 декабря Египет запустил систему выдачи электронных виз для въезда в страну. Об этом сообщает департамент консульской службы Министерства иностранных дел в Facebook.



"Украинцы будут въезжать в Египет на основании электронной визы e-Visa. По информации Египетской стороны, с 3 декабря 2017 начата работа системы выдачи электронных виз для въезда в Египет как альтернативы визам, которые также могут быть приобретены в пунктах пропуска через государственную границу Египта", - сказано в нем.



С целью оформления визы граждане Украины, которые планируют поездку в Египет с туристической или деловой целью, а также с целью транзита по территории страны, могут подать онлайн заявление на официальном сайте www.egyptvisa.com в течение 90 дней до запланированной даты въезда.



Для оформления электронной визы заявитель должен иметь загранпаспорт, действительный в течение 8 месяцев с даты прибытия в страну, электронную копию паспорта для загрузки при подаче заявления на сайте, документы, подтверждающие цель и сроки планируемой поездки, обратные билеты и платежную банковскую карточку.



После заполнения необходимых форм и онлайн оплаты консульского сбора (25 долларов) заявитель получает копию электронной визы по электронной почте.



Документ необходимо распечатать и по прибытии предъявить представителям пограничного контроля Египта.



Для оформления электронной визы детям, имеющим отдельный паспорт, подаются отдельные заявления.



Оформлять e-Visa рекомендуется не менее, чем за 7 дней до запланированного путешествия.

