Рада одобрила создание Единой базы данных оценки недвижимости

Верховная Рада одобрила создание Единой базы данных оценки недвижимости, направленной на борьбу с "черными" риелторами.



Соответствующие изменения предусмотрены принятыми правками в закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины для обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" на заседании парламента 7 декабря.



"Эта правка направлена против так называемых "черных" риелторов, занижающих рыночную стоимость недвижимости, и не распространяется на аграриев и владельцев земельных участков", - объяснил автор правки народный депутат Максим Курячий в ходе заседания Верховной Рады.



Законодательные изменения обязывают субъектов оценочной деятельности вносить в базу информацию с отчетов об оценке недвижимого имущества. В свою очередь, система анализирует отчеты на предмет нарушений, или регистрирует их с присвоением уникального номера, или отказывает в регистрации.



Согласно закону, субъект оценочной деятельности может оспорить отказ в регистрации оценки имущества в течение 10 дней в Фонде госимущества Украины, который обязан рассмотреть заявление не позднее чем через пять дней.



Согласно документу, незарегистрированный отчет об оценке является недействительным. При удостоверении сделок, для которых предусмотрено получение отчета об оценке, нотариусы обязаны проверять регистрацию отчета и наличие уникального номера.

