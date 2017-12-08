В ГМС рассказали, когда нормализуют выдачу загранпаспортов

Государственная миграционная служба Украины и полиграфкомбинат Украина обрабатывают заявления об ускорении персонализации паспортов для выезда за границу вручную и работают с максимальными усилиями. Об этом сообщается на официальном сайте Госмиграции.



"В январе 2018 года запланирован запуск на полиграфкомбинате Украина дополнительной линии персонализации паспортов, что позволит в течение ближайших месяцев постепенно вернуться к плановой выдаче загранпаспортов в сроки до 7 или 20 рабочих дней в зависимости от суммы оплаченного административного сбора", – сказано в сообщении.



В Госмиграции подчеркнули, что ситуация может нормализоваться до марта 2018 года, а пока задержка с выдачей паспортов продолжается.



"Миграционная служба обращается к гражданам с предупреждением и советом никоим образом не планировать заграничное путешествие, не имея на руках действующего паспорта для выезда за границу, и не обращаться к любым посредникам, которые обещают конкретные сроки изготовления паспортов", – отметили в ведомстве.

