Порошенко пообещал оградить НАБУ от политического вмешательства

Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает, что не допустит политического вмешательства деятельность украинских антикоррупционных институций и выступает за предотвращение политизации работы каких-либо правоохранительных органов.



"Я заявляю, что никаких опасностей относительно политического вмешательства в деятельность антикоррупционной институции я не допущу", - сказал П.Порошенко на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Далей Грибаускайте в пятницу.



Глава Украинского государства подчеркнул необходимость обеспечения эффективной защиты работы Национального антикоррупционного бюро Украины от вмешательства политиков.



"Я наоборот считаю, что надо ускорить назначение аудита, надо обеспечить эффективную защиту от какого-либо политического вмешательства политиков в работу НАБУ и политизации работы каких-либо правоохранительных органов и желания влиять на их работу", - отметил П.Порошенко.



Он также добавил, что более чем "за два с половиной года деятельности антикоррупционных органов все, в том числе и руководители этих органов утверждают, что ни одного раза не было вмешательства в деятельность этих органов со стороны президента".

