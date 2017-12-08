ЕС не стал назначать точную сумму выплат Британии в рамках Brexit

Евросоюз пока не будет определять точную сумму выплат для Великобритании по Brexit, заявил переговорщик от ЕС Мишель Барнье, сообщает Reuters.



Также, по его словам, соглашение о выходе из Евросоюза должно быть готово к октябрю 2018 года.



Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер ранее заявил, что достигнут достаточный прогресс в переговорах о Brexit, чтобы перейти к обсуждениям переходного периода и будущей торговой сделки.

