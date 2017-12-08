Минюст пожаловался на обыски НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро в пятницу, 8 декабря, провело обыски в Министерстве юстиции с нарушением законов. Об этом заявила первый заместитель министра юстиции Наталия Бернацкая в Facebook.



"Сегодня в 7:15 утра без постановления суда в здание Министерства юстиции ворвались сотрудники НАБУ. Незаконно изъяли у уборщицы ключи от кабинетов и заперлись внутри. Когда в половине девятого на работу пришли наши сотрудники и потребовали через закрытую дверь решение суда, или хоть какие-то документы, детективы НАБУ сбежали без каких-либо объяснений через черный ход", - написала замминистра.



По ее словам, Минюсту неизвестно, какие документы могли быть похищены в ходе обысков.

