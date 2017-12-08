В Коростене чиновники закусывали водку икрой перед жующими вафли инвалидами

Чиновники украинского города Коростень предложили инвалидам есть булочки и вафли в то время, пока сами закусывали водку красной икрой и мясными деликатесами. Об этом пишет издание News Front.







Это произошло 3 декабря на торжественном мероприятии, посвященном Дню инвалидов, куда пригласили представителей местной администрации и незрячих людей. Позднее в группе «Наш Коростень» в Facebook опубликовали кадры с застолья, на которых видно, что меню для инвалидов и чиновников сильно отличается.



Столы для незрячих, преимущественно пожилых людей, были полупустыми, на них стояли только тарелки с покупным печеньем, вафлями и пирожками. При этом инвалидам не предложили даже чая или простой воды. Стол чиновников был заставлен блюдами с разнообразными закусками — мясными, рыбными, им также дали красную икру, фрукты, водку и вино. Представители власти активно выпивали, шутили и улыбались.



По данным пресс-службы городского совета, в числе гостей мероприятия были глава города Владимир Москаленко, народный депутат Владимир Арешонков, председатель «Ассоциации руководителей города Коростеня» Василий Куницкий и начальник управления труда и социальной защиты населения Владимир Есин.

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Арешонков написал в своем Facebook, что уже принес публичные извинения жителям города «за этот позор». Свое поведение он объяснил нерешительностью.



«Осознаю, что на чаше весов была поставлена ​​моя нравственность и способность вступить в откровенный спор с людьми, с которыми жил и работал рядом много лет. Корю себя, что не встал и не ушел, но уже ничего не изменить. (...) Признаюсь, не сразу, но обратил внимание на столы, когда мне предоставили слово, спрашивал организаторов, почему на них почти пусто, на что услышал объяснение, что все сейчас доставят. Не доставили… Я тоже не мог принимать с одного стола колбасу и передавать на другой, ибо был на правах приглашенного», — пояснил чиновник.

