ЕС даст на восстановление Донбасса 50 млн евро

В пятницу, 8 декабря, украинское правительство и Еврокомиссия подписали в Брюсселе соглашение о финансовой поддержке Донбасса.



Соглашение подписали во время заседания Совета Ассоциации Украина-ЕС, передает "Укринформ".



Договоренности предусматривают предоставление Украине 50 млн евро за счет Европейского инструмента соседства (ENI). Заключение соглашения создаст правовые основания для финансирования Еврокомиссией экономического восстановления Донбасса и установления мира.



Соглашение будут реализовывать по четырем направлениям: децентрализация и самоуправление; экономическое восстановление и развитие малого и среднего бизнеса, безопасность общества и социальное единство, секторальные реформы и структурные изменения.



Предполагается, что эта помощь улучшит самоуправление, разовьет способности гендерно чувствительных реформ децентрализации, будет стимулировать занятость и экономический рост путем развития малых и средних предприятий и укрепит социальное единство.



Помощь Еврокомиссии также будет способствовать изменениям в сфере здравоохранения, образования и критической инфраструктуры.



От Украины документ подписал вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.



Напомним, план финансовой помощи Украине, инициированный Литвой, предусматривает выделение $50 млрд в течение 10 лет на развитие малого и среднего бизнеса.



К концу 2018 международные доноры выделят Украине $ 25 млрд финансовой помощи.



Президент США Дональд Трамп утвердил бюджет США на 2017 год, который предусматривает выделение для Украины не менее $ 560 млн.

