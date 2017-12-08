Ученые открыли гены гомосексуальности

Ученые впервые полностью проанализировали геномы гетеросексуальных и гомосексуальных мужчин и обнаружили гены, которые, по всей видимости, связаны с сексуальной ориентацией. Результаты были опубликованы в журнале Scientific Reports.



Всего исследователи проанализировали более 1000 геномов. Различия между геномами гетеросексуальных и гомосексуальных мужчин наблюдались в генах SLITRK5 и SLITRK6. Ген SLITRK6 влияет на развитие мозга, в частности гипоталамуса. Гипоталамус играет ключевую роль в выработке гормонов, контролирующих половое влечение. Также различия наблюдались в гене TSHR, связанным со щитовидной железой, работу которой ранее также связывали с сексуальной ориентацией.



Хотя ранее уже проводились исследования генетических факторов гомосексуальности, это первая работа, в которой геномы испытуемых были изучены полностью, что делает ее наиболее полным исследованием такого плана.



«Даже если вариант гена как-то коррелирует с сексуальной ориентацией, это не значит, что он за нее отвечает», – предупреждают исследователи. Так, определенные варианты генов могут способствовать тому, что человек просто более честно и открыто рассказывает о себе.

