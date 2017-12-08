Минюст пожаловался Луценко на НАБУ

Министерство юстиции Украины обращается к генеральному прокурору Украины Юрию Луценко с заявлением о преступлении со стороны сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) из-за незаконного обыска и изъятия документов без постановления суда, сообщила первый замглавы Минюста Наталья Бернацкая.



"Мы обращаемся к генеральному прокурору Украины с заявлением о преступлении, которое было совершено сотрудниками НАБУ сегодня в Министерстве юстиции – это проведение незаконного обыска и изъятие документов без постановления суда. Мы просим внести эти сведения в Единый государственный реестр досудебных расследований", - заявила Н.Бернацская на брифинге в пятницу в Киеве.



По ее словам, в Минюсте "расценивают эти действия как давление на Министерство юстиции".



Ранее в пятницу Н.Бернацкая написала на своей странице в Фейсбуке о "масках-шоу" со стороны НАБУ в помещении Минюста.



"Сегодня в 7:15 без постановления суда в здание Министерства юстиции ворвались сотрудники НАБУ. Незаконно изъяли у уборщицы ключи от кабинетов и заперлись внутри. Когда в полдевятого на работу пришли наши сотрудники и потребовали через закрытую дверь определение суда или хоть какие-то документы, детективы НАБУ сбежали без каких-либо объяснений через черный ход", - сообщила она.



При этом первый замминистра указала, что неизвестно, какие документы "были похищены в ходе этой провокации".



"Было определение суда о временном доступе к документам, обыск НАБУ не имело права проводить", - подчеркнула Н.Бернацкая.



По ее словам, Минюст вызывал полицию в связи с проведением обыска, но на момент приезда полицейских сотрудники НАБУ исчезли.

