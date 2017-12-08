В воскресенье Киев засыпет снегом

Днем в воскресенье, 10 декабря, в Киеве ожидается ухудшение погодных условий: мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах – гололедица, сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на данные Укргидрометцентра. По данным синоптиков, также вероятно образование снежного покрова высотой 3-5 см.



В субботу, 9 декабря, опасных погодных явлений не ожидается: переменчивая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем - 4-6° тепла.



Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций обращается к киевлянам с просьбой быть осторожными во время передвижения городом с целью предупреждения травматизма и во избежание аварийных ситуаций.

