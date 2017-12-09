Украину призвали изменить "языковую статью"

Венецианская комиссия призвала Украину внести изменения в "языковую статью" украинского закона об образовании касательно русского языка. Об этом говорится в решении Венецианской комиссии относительно положений нового Закона Украины Об образовании относительно преподавания на государственном языке, языке меньшинств и других языках, пишет Европейская правда.

"Новый закон не предоставляет никаких решений для языков, не являющихся официальными языками ЕС, в частности для русского языка, наиболее используемого негосударственного языка. Менее благоприятное отношение к этим языкам трудно оправдать, и поэтому поднимает вопросы дискриминации", – цитируте решение СМИ.



Венецианская комиссия считает, что решить эту проблему поможет внесение изменений в 7 статью и замена этого положения более сбалансированным.



К слову, согласно новому закону об образовании, лицам, принадлежащим к нацменьшинствам, гарантируется право на обучение в коммунальных учебных заведениях для получения дошкольного и начального образования, наряду с государственным языком, языком соответствующего национального меньшинства.



Если ребенок принадлежит к национальному меньшинству, то в детском саду и начальной школе он может изучать на своем языке какое-то количество предметов.



А с 5 класса, если речь идет об официальных языках ЕС – "одну или несколько дисциплин". А если речь не идет об официальном языке ЕС, например, о русском, – то лишь язык и литературу своего меньшинства.

