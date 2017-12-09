Тысячи палестинцев приняли участие в протестах против действий Трампа

Тысячи палестинцев приняли участие в пятницу в протестах против действий президента США Дональда Трампа, признавшего в среду Иерусалим столицей еврейского государства. Об этом говорится в поступившем в представительство ТАСС официальном коммюнике Армии обороны Израиля.



"На Западном берегу реки Иордан тысячи палестинцев участвовали в массовых насильственных беспорядках в течение дня, - говорится в документе. - Демонстранты бросали бутылки с зажигательной смесью, камни и горящие покрышки в сторону израильских сил безопасности, основные столкновения происходили в городах Хеврон, Аль-Аруб, Тулькарм, Рамалла, Калькилья и Наблус. Для подавления беспорядков подразделения армии и пограничной полиции применяли спецсредства по восстановлению контроля за толпой и делали предупредительные выстрелы в воздух". Военные добавили, что, по их подсчетам, на Западном берегу "в течение дня были арестованы 28 участников беспорядков, 65 палестинцев получили ранения".



В секторе Газа "около 4,5 тыс. палестинцев участвовали в насильственных беспорядках в шести различных районах вдоль границы", указали в армии. "Демонстранты поджигали шины и бросали камни в забор безопасности и войска, которые отвечали средствами подавления и разгона толпы, - добавили военные. - Во время беспорядков солдаты выборочно стреляли в десятки подстрекателей, были подтверждены попадания".



В Старом городе Иерусалима у Дамасских ворот "десятки демонстрантов были разогнаны полицией, двое из них были задержаны для допроса", сообщила в отдельном коммюнике в пятницу пресс-служба полиции Израиля. "В настоящее время в Старом городе наблюдается относительное спокойствие", - говорится в документе. Всего, по данным полиции, за последние дни в Иерусалиме и окрестностях "были задержаны для допроса более 50 подозреваемых в участии в насильственных акциях протеста, бросании камней и бутылок с зажигательной смесью". "До настоящего времени в районе Иерусалима и на Западном берегу было зарегистрировано лишь небольшое количество жестоких столкновений", - отметили в полицейской пресс-службе.



Тысячи жителей Восточного Иерусалима и Палестинской автономии протестовали в пятницу против сделанного в среду президентом США Дональдом Трампом заявления о том, что настало время официально признать Иерусалим столицей еврейского государства. Глава американской администрации поручил Госдепартаменту начать подготовку к переводу американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. "Полицейские силы и подразделения пограничной полиции развернуты по всей стране, особенно в районе Иерусалима, в целях поддержания безопасности и защиты израильских граждан", - отметили в полицейской пресс-службе.

