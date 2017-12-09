НАБУ: обыски в Минюсте прошли на законных основаниях

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявляет, что обыски в министерстве юстиции были законными и проводились в связи с оперативной информацией о риске уничтожения документов. Ранее в Минюсте Украины заявили, что детективы Антикоррупционного бюро провели обыски в офисе ведомства. Минюст счел эти действия незаконными и обратился к генпрокурору Украины.

"Детективы Национального бюро 8 декабря 2017 года проводили неотложные следственные действия (обыск) в служебном кабинете одного из чиновников министерства юстиции Украины. Неотложность следственного действия была обусловлена оперативной информацией о риске уничтожения документов, которые должны были быть предоставлены Минюстом в рамках расследования детективами НАБУ уголовного производства", — говорится в заявлении на сайте ведомства.



В ведомстве заявили, что Антикоррупционное бюро запросило у Минюста доступ к материалам дела, которое они расследуют, но в четверг вечером детективы получили информацию, что часть запрашиваемых документов может быть уничтожена. По данным ведомства, в результате обысков эта информация подтвердилась.



Кроме того, детективы провели обыск по месту жительства одного из чиновников Минюста, во время которого изъяли служебные документы. "Указанные следственные действия были законными, обоснованными и согласованными с прокурорами специализированной антикоррупционной прокуратуры. Сейчас детективы НАБУ обращаются в суд для получения санкции на изъятие найденных при обыске доказательств", — добавили в ведомстве.

