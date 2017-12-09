В Верховной Раде заблокировали принятие бюджета на 2018 год

Внефракционный депутат и член межфракционного депутатского объединения "Свобода" Юрий Левченко внес в Раду проект постановления об отмене решения Верховной Рады от 7 декабря о принятии в целом закона "О госбюджете Украины на 2018 год" (рег.№7000/П). Согласно регламенту Верховной Рады, до рассмотрения этих проектов постановлений председатель парламента не имеет права подписывать соответствующие одобренные парламентом законы.

Ближайшее пленарное заседание парламента состоится 18 декабря.



Как сообщалось, 7 декабря Верховная Рада утвердила в целом закон "О Государственном бюджете Украины на 2018 год" (№7000).



Как передал корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за такое решение проголосовали 273 народных депутата на пленарном заседании поздно вечером в четверг.



На голосование был вынесен документ с доходами 913,6 млрд грн, расходами 988,6 млрд грн, что соответственно на 18,4% и 17,5% превышает показатели госбюджета-2017.



В том числе по общему фонду запланирован рост доходов на 19,6% – до 839,8 млрд грн, расходов – на 18,1%, до 906,7 млрд грн.



Предельный размер дефицита госбюджета определен на уровне 81,8 млрд грн, что всего на 5,4% выше показателя в госбюджете-2017, а по общему фонду предполагается даже его сокращение на 1% – до 61,7 млрд грн.



С учетом увеличенного правительством при подготовке госбюджета ко второму чтению прогноза номинального валового внутреннего продукта (ВВП) в следующем году с 3,25 трлн грн до 3,33 трлн грн дефицит составит 2,46% ВВП.



"Дефицит соответствует программе с Международным валютным фондом. Бюджет сбалансированный и реалистичный", – подчеркнул министр финансов Александр Данилюк, представляя документ.



Предусмотрено повышение минимальной зарплаты в Украине с 1 января 2018 года на 16,3% - до 3,723 тыс. грн в месяц, а также правительству поручено изучить возможность ее увеличения после первого квартала следующего года.



Прожиточный минимум установлен на уровне 1700 грн с 1 января 2018 года, 1777 грн – с 1 июля, 1853 грн – с 1 декабря.



В ходе слушаний были учтены также правки комитета по национальной безопасности и обороне, дополнительные правки бюджетного комитета и правки по финансированию образованию, которые должны увеличить расходы и доходы госбюджета без увеличения дефицита.



Кроме того, представитель бюджетного комитета ВР Максим Курячий (фракция партии "БПП") заявил о необходимости для выполнения закона о госслужбе увеличить расходы на 548 млн грн на ряд ведомств, прежде всего на зарплату. В частности, на Генпрокуратуру – на 400 млн грн, на аппарат Верховной Рады – на 60 млн грн, правительство – 28,5 млн грн, Минфин – на 31,5 млн грн, Госуправление делами – на 26,1 млн грн. По его словам, сбалансировать эти расходы можно дополнительными поступлениями чистой прибыли госпредприятий и их дивидендами.



Депутат также зачитал предложение об увеличении доходов общего фонда на 1,2 млрд грн в связи с возможным поступлением средств от арендной платы за пользование целостным имущественным комплексом и другим госимуществом, а также платы за эксплуатацию газораспределительных систем, с одновременным уменьшением на эту сумму поступлений от приватизации (правительство предлагало 22,5 млрд грн) и дефицита.



Глава комитета по вопросам национальной безопасности и обороне Сергей Пашинский сообщил о перенаправлении 0,7 млрд грн из бюджета Национального космического агентства Министерству экономического развития и торговли и необходимости рассмотреть возможность увеличения кредитных гарантий для профильных проектов на 3 млрд грн и уставного капитала Государственного ипотечного учреждения на финансирование ипотеки военнослужащих в объеме 1 млрд грн. для строительства жилья для военнослужащих.



Окончательный текст документа пока отсутствуют.



Как сообщалось, госбюджет-2018 построен на прогнозе роста ВВП на 3% при инфляции 9%, а также на курсе гривни 30,1 грн/$1 на конец года.



