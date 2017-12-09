Дождь и мокрый снег ожидаются в ближайшие дни

В ближайшие сутки большая часть территории Украины окажется во влажной и ветреной воздушной массе, сообщил Укргидрометцентр. В воскресенье в западных, Житомирской и Винницкой областях снег, мокрый снег, ночью в Карпатах сильный снег; температура ночью 1-6° мороза, днём около 0°. На остальной территории дождь и мокрый снег, местами сильные осадки; температура ночью 0-5° тепла, днём 6-11°, в северных областях 0-5° тепла.

На Правобережье местами налипание мокрого снега, гололёд, на дорогах гололедица.



Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.



В Киеве ночью небольшой, днём умеренный дождь с переходом в мокрый снег, гололёд, на дорогах гололедица, порывы ветра 15-18 м/с; температура в течение суток 1-3° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 10 декабря самая высокая температура днём была 11,2 тепла в 1944г., самая низкая ночью - 18,4 мороза в 1899г.



В понедельник в Карпатах, в Закарпатье, ночью и на севере Левобережья мокрый снег, днём с дождем, местами налипание мокрого снега, гололед, метели, на остальной территории без существенных осадков.



Температура на западе и юге страны ночью от 2° тепла до 3° мороза, днём 3-8° тепла, на остальной территории ночью 0-5° мороза, днём от 1° мороза до 4° тепла.



Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, на Закарпатье и Прикарпатье 20-24 м/с, в Карпатах 35 м/с.



В Киеве в понедельник без существенных осадков; температура ночью 2-4° мороза, днём 2-4° тепла.

