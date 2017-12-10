Парубий: "языковая статья" закона об образовании меняться не будет

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий сообщил, что в 7-й статье закона об образовании, которая касается языкового вопроса, изменений не будет. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады. По словам Парубия, положения седьмой статьи стали предметом дискуссии не только в Украине, но и в международном обществе. У него был разговор с представителями Венецианской комиссии, "и было согласовано, что седьмая статья закона "Об образовании" меняться не будет".

"Она останется в принятой редакции", - подчеркнул Парубий.



Парубий считает, что для Верховной Рады нынешнего созыва вопросы национальной идентичности, исторической памяти стали одними из ключевых задач.



Стоит отметить, что накануне Венецианская комиссия раскритиковала языковую статью. В выводах комиссии, которая анализировала скандальный закон, содержится рекомендация сбалансировать положения языковых норм закона об образовании относительного русского языка.



Кроме того, в Комиссии рекомендовали украинским властям разрешить частным школам обучение на языке нацменьшинств.



Напомним, появился полный текст выводов "Венецианской комиссии" о скандальном законе об образовании.



