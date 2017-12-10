Представительство ДНР открылось в Хельсинки

Представительский центр самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) открылся в субботу вечером в финской столице. На церемонии присутствовали несколько десятков гостей. Представительство было зарегистрировано еще осенью 2016 года и с тех пор уже выполняло ряд функций, в том числе туристических - организовывало поездки групп финнов в этот регион.



"Никаких попыток ликвидировать нашу организацию нет", - сказал глава представительства, правозащитник Йохан Бекман. "У нас есть активисты из разных финских политических партий - в частности, из Социал-демократической и Национальной коалиционной, они уже участвовали в наших проектах", - добавил он.



Бекман указал, что центр и до официального открытия проводил разную работу. "Мы организовали две поездки финнов в ДНР и ЛНР (провозглашенная Луганская народная республика - прим. ТАСС), в 2018 году мы планируем продолжать эту традицию. Есть планы по организации отправки туда студентов на учебу. У нас ведется активная издательская деятельность - вышло уже несколько книг, мы также проводим конференции, семинары, концерты - то есть спектр деятельности достаточно широкий", - указал он.



Бекман сообщил также, что в настоящее время организация проводит акцию, в рамках которой дети Донбасса и Финляндии рисуют друг для друга поздравительные новогодние открытки. "Открытки из Донбасса нам уже отправили, вскоре мы отправим свои", - сказал он.



По словам Бекмана, теперь у представительства ДНР есть планы по созданию региональных отделений в разных городах Финляндии. "Мы будем создавать отделения в Пори, Тампере, Турку, Рованиеми - то есть в других больших городах", - пояснил он.



Ранее представительские центры республики также были открыты в Италии, Чехии, Греции и Франции.

