Украинцы проголосовали за возвращение «преступного режима» Януковича

92 процента зрителей украинского телеканала NewsOne проголосовали за возвращение режима прошлого президента Виктора Януковича.



В субботнем эфире зрителям предложили выбрать один из двух вариантов ответа на вопрос «За кого бы вы проголосовали — за прошлую преступную власть или нынешнюю?». Из 47 тыс. человек лишь восемь процентов поддержали политику действующего президента Петра Порошенко.



23 октября Центр социальных исследований «София» опубликовал результаты опроса, согласно которому 79 процентов населения в той или иной степени не одобряет работу Порошенко как главы государства. Вариант ответа «полностью одобряю деятельность президента» выбрали всего 1,6 процента опрошенных.







17 октября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обвинил бывшего президента страны Виктора Януковича в присвоении активов на сумму 40 миллиардов долларов. По словам руководителя надзорного ведомства, это сопоставимо с годовым бюджетом страны.



Янукович был президентом Украины с 2010 по 2014 год. После насильственной смены власти в результате Евромайдана — массовых протестных акций в Киеве и других городах — он покинул страну. На Украине в отношении бывшего главы государства возбуждено несколько уголовных дел, его имущество на территории страны арестовано.

