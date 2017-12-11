Украину признали самой бедной страной Европы

Украину признали самой бедной страной Европы

Украинские эксперты составили список самых бедных государств Европы, признав свою страну лидером антирейтинга. Соответствующие данные опубликованы на сайте аналитического центра Texty.org.ua. В качестве критерия специалисты выбрали уровень зарплат, изучив заработок жителей европейских стран после выплаты налогов. Выяснилось, что на Украине эта сумма является самой низкой — 190 евро. Второе и третье места занимают Молдавия (216 евро) и Азербайджан (232 евро).

В десятку самых бедных стран по доходу населения также вошли Армения, Грузия, Белоруссия, Казахстан, Албания, Македония и Сербия.

Самый высокий показатель средней заработной платы, в соответствии с данными центра, зафиксирован в Швейцарии — 4421 евро, чуть меньше получают в Исландии и Норвегии — 3440 и 3405 евро соответственно.

Россию аналитики поместили в середину рейтинга, отметив, что средний уровень дохода в стране после вычета налогов составляет 474 евро.