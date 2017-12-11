В Варшаве заявили, что Польша спокойно проживет и без Украины

Существование Украины не является условием существования свободной Польши, а вот Украина нуждается в Польше. Такое заявление сделал глава политического кабинета МИД Польши Ян Парис. Об этом сообщает RMF24.



"Мне хотелось бы четко сказать, что сильная и независимая Украина важна для Польши, зато ложь, что существование Украины является необходимым условием существования свободной Польши", - заявил он.



"После выхода Британии из ЕС Польша будет пятым государством в ЕС, Польша входит в НАТО, является главным государством восточного фланга и будет существовать независимо от того, что происходит в Украине, лучше там ситуация или хуже", - сказал дипломат.



Он отметил, что утверждение об Украине как условие существования Польши несправедливо.



Ян Парис также обвинил украинцев в фальсификации истории и преследовании польского меньшинства. По его словам, украинские чиновники имеют неправильное видение Польши, поскольку черпают его с "Gazety Wyborcej".



"Пока так будет, пока они и будут ошибаться. Они считают, что Варшава слабая, изолированная и нуждается в Украине. Неправда. Это Украина нуждается в Польше. Польша без Украины вполне себе проживет", - заявил дипломат.

