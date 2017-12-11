Тука: Россию надо раздробить на части

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что отношения Украины с Россией, в первую очередь, должны быть прагматичными.



Замминистра считает, что в России власть вряд ли поменяется в ближайшее время.



"Не думаю, что в России есть шанс у ультраправых прийти к власти. Они маргиналы и могут прийти к власти только в результате переворота. Что касается отношений с Россией, они должны быть, в первую очередь, прагматичными", - отметил чиновник.



Тука заявил, что он не понимает тезисов о братских народах, братской любви.



"Политически в перспективе Россия будет оставаться врагом независимой Украины, поэтому наша задача - стремиться раздробить Россию на части", - сказал он.

