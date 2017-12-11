В Грузии не намерены отменять запрос об экстрадиции Саакашвили с Украины

Тбилиси не намерен отменять запрос об экстрадиции экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из Украины. Об этом журналистам в воскресенье заявил здесь министр культуры страны Михаил Георгадзе.



"Никто не намерен отменять этот запрос, в то же время хочу отметить, что новый запрос из Грузию в Украину по этому вопросу не направлялся", - сказал он.



"Что касается задержания Михаила Саакашвили в Киеве, у украинской стороны есть очень конкретные вопросы к нему по ряду конкретных дел. Посмотрим, как будут развиваться события",- отметил Георгадзе.



В августе Главная прокуратура Грузии направила в правоохранительные органы некоторых стран, в том числе Украины, запрос об экстрадиции Саакашвили. В конце октября министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявила, что "документация, которая ранее была направлена грузинской стороной на Украину создает прочную основу для удовлетворительного решения по вопросу экстрадиции Саакашвили в случае желания украинской стороны". Тогда же заместитель главного прокурора Георгий Гогадзе заявил, что для экстрадиции Саакашвили "существуют достаточные основания, которые ранее предоставила Украине грузинская сторона". Замгенпрокурора напомнил, что в предыдущие годы Грузия дважды получила отказ в экстрадиции Саакашвили, но тогда мотивом отказа было его украинское гражданство.



Как отмечают в Киеве, вопрос экстрадиции Михаила Саакашвили в Грузию будет решаться в соответствии с законами Украины. В частности, об этом 12 ноября заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью тбилисской телекомпании Imedi.



Саакашвили занимал пост президента Грузии с января 2004 по ноябрь 2007 года и с января 2008 до середины ноября 2013 года. В ноябре 2013 года он покинул страну за несколько дней до истечения срока полномочий, после чего проживал в США и на Украине. В 2014 году в Грузии против Саакашвили были выдвинуты обвинения в совершении ряда противоправных действий, в частности, в организации расправы над участниками митинга 7 ноября 2007 года, в противоправном вторжении в здание телеканала Imedi и незаконном присвоении имущества бизнесмена Бадри Патаркацишвили, в организации нападения на депутата Валерия Гелашвили в 2005 году, препятствовании расследованию убийства банкира Сандро Гиргвлиани и растрате госсредств в 2009 - 2012 годах.



В мае 2015 года Саакашвили получил гражданство Украины, в связи с чем в декабре 2015 года было прекращено его гражданство Грузии. 26 июля 2017 года президент Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины.



Саакашвили был задержан в пятницу вечером, ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 256 "Содействие участникам преступной организации" Уголовного кодекса Украины. Сторона обвинения намерена просить суд избрать Саакашвили меру пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета. Прокуроры в настоящее время готовят соответствующие документы для суда, который определит дату и время заседания об избрании меры пресечения Саакашвили. В ночь на субботу политик объявил бессрочную голодовку.

