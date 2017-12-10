Неделя начнется с резкого декабрьского потепления

Следующая неделя в Украине начнется с заметного потепления, которое придет на смену мокрому снегу с дождем.Погода на большинстве территории Украины 11 декабря будет по-декабрьски теплой, но с осадками. Ночью дождь и снег ожидаются на Востоке. Днем – на Западе, к вечеру осадки снова дойдут до Севера и Центра. Юг – без дождя или мокрого снега. Ветер с юго-запада, порывистый, колючий, противный и сильный.