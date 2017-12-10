Неделя начнется с резкого декабрьского потепления
Следующая неделя в Украине начнется с заметного потепления, которое придет на смену мокрому снегу с дождем.Погода на большинстве территории Украины 11 декабря будет по-декабрьски теплой, но с осадками. Ночью дождь и снег ожидаются на Востоке. Днем – на Западе, к вечеру осадки снова дойдут до Севера и Центра. Юг – без дождя или мокрого снега. Ветер с юго-запада, порывистый, колючий, противный и сильный.
Температура воздуха ближайшей ночью 0...-5 градусов, на Юге и востоке 0...+4 градусов. Днем воздух прогреется до +1...+6 градусов, на Западе и Юге +4...+9 градусов.
Прогноз погоды на 11 декабря в городах Украины: Ужгород – +4...+6, Львов – +5...+7, Ивано-Франковск – +5...+7, Тернополь – +5...+7, Черновцы – +5...+7, Хмельницкий – +5...+7, Луцк – +5...+7, Ровно – +5...+7, Житомир – +2...+4, Винница – +3...+5, Одесса – +7...+9, Николаев – +7...+9, Херсон – +7...+9, Черкассы – +3...+5, Чернигов – +2...+4, Сумы – +2...+4, Полтава – +3...+5, Днепр – +3...+5, Запорожье – +7...+9, Харьков – +2...+4, Киев – +1...+3.