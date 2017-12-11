Nvidia выпустила самую мощную и дорогую видеокарту

Компания Nvidia представила видеокарту Titan V для настольных ПК, базирующуюся на новой вычислительной архитектуре Nvidia Volta для потребительского рынка. В компании называют Titan V самой производительной видеокартой в мире.



Как поясняет CNews, ранее на базе архитектуры Volta выпускались только ускорители корпоративного класса для работы в составе серверных систем и суперкомпьютеров. Несмотря на появление потребительской карты на базе Volta, в Nvidia подчеркивают, что основной сферой применения Titan V являются вычисления в области искусственного интеллекта и научного моделирования, а не видеоигры.



Согласно заявленным характеристикам, максимальная производительность графического ускорителя Nvidia Titan V составляет 110 терафлопс (110 триллионов вычислительных операций в секунду). Чип ускорителя Titan V выполнен на базе 21,1 млрд транзисторов и включает в себя 5120 вычислительных ядер CUDA, 12 ГБ памяти стандарта HBM2 и 640 так называемых "тензорных ядер", которые обеспечивают 9-кратный прирост производительности в задачах глубокого машинного обучения по сравнению с предшествующей архитектурой Pascal.



Новая видеокарта Nvidia уже доступна для предзаказа на сайте компании. Ее стоимость составляет рекордные 2999 долларов США. При этом каждый покупатель может заказать не более двух карт.







