Лекарство для диабетиков, как оказалось, продлевает жизнь

Метформин - старый противодиабетический препарат, призванный контролировать уровень сахара в крови. С точки зрения средства против диабета, он, возможно, устарел. Но это не означает, что его нельзя применять в медицине. Американские ученые, к примеру, увидели в метформине отличную кандидатуру на средство, замедляющее старение, пишет "Lenta.RU".



Секрет в том, что метформин увеличивает объемы кислорода, поступающего в клетки тела. Согласно данным сотрудников Кардиффского университета, у больных сахарным диабетом метформин в среднем увеличивал продолжительность жизни на восемь лет. Также метформин может быть эффективен в лечении рака груди.



Исследователи проанализировали эффект, производимый средством на раковые клетки MCF7. Выяснилось, что препарат не давал клеткам делиться. Что важно, метформин также замедлял или полностью тормозил размножение раковых клеток, которые ранее проявляли невосприимчивость к противораковому препарату доксорубицину. Все это дает основания полагать, что метформин может стать прекрасным средством профилактики и лечения раковых опухолей.

