Ученые: примерно половина вейперов становится реальными курильщиками

Эпизодическое или постоянное курение вейпов школьниками и студентами приводит к тому, что примерно половина из них пробует реальные сигареты в ближайшие два года, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале American Journal of Medicine.



"Первые заявления о том, что электронные испарители помогают бросить курить или уменьшить число выкуриваемых сигарет, были основаны на достаточно неоднозначных данных. Мы показали, что вейпы заставляют людей, которые раньше никогда не курили, переходить на реальный табак", — заявил Брайан Праймэк (Brian Primack) из университета Питтсбурга (США).



В последние два года, благодаря бурному росту популярности вейпов среди курильщиков, ученые начали активно интересоваться тем, обладают ли подобные испарители теми полезными свойствами, которые им приписывают их изготовители, и насколько они менее вредны для здоровья, чем обычные сигареты.



Эти исследования привели к противоречивым результатам – в целом, табачный дым является более опасным для здоровья легких и всего тела человека, однако испарения электронных сигарет, как недавно выяснили ученые, содержат в себе множество канцерогенов и токсинов, вырабатываемых в результате "сжигания" части испаряемой жидкости на спирали накаливания.



Другая большая проблема, связанная с вейпами, которую исследуют Праймэк и его коллеги уже несколько лет – вопрос того, являются ли электронные испарители своеобразным "стартовым наркотиком", заставляющим никогда не куривших людей употреблять настоящий табак.



Медики из Питтсбурга попытались найти ответ на этот вопрос, наблюдая за здоровьем примерно тысячи американских старшеклассников и взрослых жителей нескольких десятков городов, часть из которых курила, а другие никогда не притрагивались к табаку.



Через 18 месяцев ученые провели повторный опрос среди этих добровольцев, поинтересовавшись тем, как изменились их привычки и начали ли они курить нормальные сигареты, вейпы, или же они завязали с вредной привычкой и отказались от всех курительных приборов.



Как показал этот опрос, примерно 12% добровольцев стали курильщиками за это время, причем история приобретения этой вредной привычки была очень похожей для большей части из них. К примеру, ученые выяснили, что примерно половина людей, говоривших о том, что они пробовали или курят вейпы, становилась "настоящими" курильщиками через полтора года. Если добровольцы не притрагивались к вейпам, то только 10% из них начинали курить к этому времени.



По словам Праймэка, пока не понятно, что именно заставляет половину вейперов переходить на реальные сигареты, однако он предполагает, что здесь задействовано сразу несколько факторов, в том числе растущая потребность в никотине, реклама и прочие вещи.

