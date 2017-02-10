НАПК проведет полную проверку декларации Рабиновича из-за незадекларированного дома

Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции проведет полную проверку деклараций народного депутата Украины Вадима Рабиновича. Об этом, ссылаясь на официальный ответ НАПК на его запрос сообщил на своей странице в социальной сети Facebook журналист Василий Крутчак.



"По решению Национального агентства от 06.09.2017 №720 в соответствии с подпунктом 4 пункта 3 раздела ІІІ Порядка проведения контроля и полной проверки декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, утвержденного решением Национального агентства от 10.02.2017 №56, начато проведение полной проверки декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, поданных Рабиновичем В.З. за 2015 и 2016 года.", - сообщается в официальном ответе на запрос В.Крутчака.

