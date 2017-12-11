Саакашвили в суде: Я считаю себя пленным украинского олигархата

Лидер партии "Рух новых сил", экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заверяет, что не заинтересован в какой-либо конфронтации. "Нам не нужна никакая конфронтация, я не призываю ни к каким резким действиям", - сказал М.Саакашвили в понедельник в зале заседаний Печерского районного суда Киева, где, как ожидается, с минуты на минуту должно начаться заседание по избранию ему меру пресечения.



"Я не боюсь… Я считаю себя пленным украинского олигархата", - добавил он.



По его словам, за этим процессом наблюдает все мировое сообщество.



М.Саакашвили и его сторонники, собравшиеся в зале заседания, исполнили гимн Украины.



В зале присутствует супруга М.Саакашвили Сандра Рулофс.



Вместе с тем значительное количество представителей СМИ не смогли попасть ни в зал заседаний, ни даже в помещение Печерского райсуда.

