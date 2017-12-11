Саудовская Аравия отменит запрет на кинотеатры, действовавший более 35 лет

Власти Саудовской Аравии объявили, что в 2018 году в королевстве будет снят запрет на работу кинотеатров, действовавший с 1980-х годов.



Принятые поправки в законодательство разрешают желающим обращаться за лицензией на открытие кинотеатров. Ожидается, что первые кинотеатры заработают в Саудовской Аравии в марте 2018 года.



Будут ли в кинотеатрах разделение на женские, мужские и семейный зоны, пока не уточняется. Также неизвестно, разрешат ли показывать в кино американские или индийские блокбастеры, и насколько сильно фильмы будут цензурироваться.



Правительство Саудовской Аравии рассчитывает, что открытие кинотеатров принесет экономике страны около 90 миллиардов риялов (24 миллиарда долларов) к 2030 году и создаст более 30 тысяч рабочих мест (англ.яз.).

Associated Press



По действующим в настоящий момент в Саудовской Аравии законам запрещена демонстрация фильмов в общественных местах. Съемки фильмов не находятся под запретом. Работы саудовских кинематографистов показывают на международных кинофестивалях.



С момента назначения летом 2017 года наследным принцем 32-летнего Мухаммада бин Салмана в Саудовской Аравии было объявлено о планах с 2018 года разрешить женщинам водить машину (с разрешения родственников мужского пола).

