Янукович лично хочет задать вопросы Порошенко, Турчинову и Авакова по делу о госизмене

Экс-президент Украины Виктор Янукович хочет лично в судебном заседании Оболонского районного суда Киева, который рассматривает его дело о госизмене, задать вопрос Президенту Украины Петру Порошенко, Арсена Авакова, Александру Турчинову, которых планируется допросить в суде в качестве свидетелей. Об этом сегодня в перерыве судебного заседания журналистам заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк, передает корреспондент.



"Прокуроры просили не распространять информацию по данным свидетелям, кого сегодня хотят допросить. Почему до сих пор они не объявляли об этом ... Возможно это эт связано с мерами безопасности. Мы будем повторно настаивать на видеоконференции, чтобы он (Янукович) мог поставить этим свидетелям вопросы", - сказал Сердюк.

