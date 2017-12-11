Нетаньяху призвал европейцев поддержать решение Трампа по Иерусалиму

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время своего визита в Евросоюз публично одобрил решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и сказал, что ожидает того же от европейцев. Об этом сообщил Reuters.



Накануне встречи с министрами иностранных дел ЕС в Брюсселе Нетаньяху заявил, что решение Трампа, осужденное палестинцами и европейскими правительствами, будет способствовать установлению мира на Ближнем Востоке. Он призвал палестинцев признать, что Израиль — еврейское государство, и Иерусалим – его столица.



Незадолго до этого верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини сказала репортерам, что Евросоюз будет придерживаться «международного консенсуса» по Иерусалиму.

