Мэрия Кишиневе намерена ограничить число домашних питомцев

юбители домашних животных в обозримом будущем должны будут подумать, куда их пристроить. Мэрия Кишинева намерена запретить горожанам содержать несколько питомцев в одной квартире, сообщает Sputnik Молдова.



"Одно животное — в одной семье. Те, у кого их больше, должны будут найти решение проблемы", — заявил информагентству пресс-секретарь столичной администрации Вадим Брынзанюк.



Он пояснил, что мэрия получает много жалоб от горожан, которым не нравится, что у соседей в квартирах содержится несколько животных.



Ранее стало известно, что со следующего года жителей молдавской столицы обяжут платить налог на собак в размере 120-ти леев (около семи долларов).



"Эта такса будет взиматься на одного животного. Деньги будут потрачены на строительство приюта для бездомных собак", — пояснил Брынзанюк.



Пресс-секретарь мэрии также отметил, что часть собранных средств потратят на стерилизацию бездомных собак. Сейчас власти Кишинева расходуют на эти цели 400 тысяч леев ежегодно. Каким образом будет взыматься налог — пока не ясно. Механизм разработают до 1 января, пояснил Брынзанюк. Не исключено, что владельцам собак придется регистрировать своих питомцев в соответствующих органах.



Сотрудник мэрии также отметил, что муниципальный совет Кишинева неоднократно откладывал принятие закона, однако в нынешнем году, это все-таки было сделано.

