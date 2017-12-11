Guardian: Мэй считает, что сценарий выхода Великобритании из ЕС остается неопределенным

Сценарий выхода Великобритании из Евросоюза остается неопределенным до тех пор, пока Лондон не согласует все его условия с Брюсселем. Об этом в понедельник сообщила газета The Guardian, опубликовав выдержки из речи Мэй, с которой она выступит в парламенте перед депутатами по итогам завершившейся в пятницу в Брюсселе первой фазы переговоров по Brexit.



"Речь идет не о жестком или мягком Brexit. Договоренности, к которым мы пришли, чтобы перейти ко второй фазе переговоров, полностью соответствуют принципам и целям, которые я изложила в своих выступлениях во Флоренции и в Ланкастер-хаусе. Я знаю, что некоторые сомневались, что мы дойдем до этой стадии", - следует из речи британского премьера.



Мэй также отметит, что прогресса в переговорах по Brexit удалось достигнуть благодаря тому, что "Великобритании и ЕС пошли на компромисс, чтобы двигаться вперед вместе". По ее словам, британское правительство при определении условий выхода Соединенного Королевства из ЕС руководствуется принципом "ничто не согласовано, пока не согласовано все".



Великобритания и Евросоюз ранее в пятницу достигли прорыва в переговорах по Brexit после семи месяцев диалога, завершив его первый этап. Теперь переговорный процесс переходит во вторую фазу, посвященную вопросам безопасности и торговли. Формальное одобрение начала второго этапа переговоров должно быть сделано на саммите ЕС в Брюсселе, намеченном на 14-15 декабря, а стартовать этот этап предметных дискуссий - в январе 2018 года.



Датой выхода Великобритании из ЕС ранее было установлено 29 марта 2019 года.

