Холодницкий: Сотрудники ФБР не бегают с пистолетами по Киеву

В Национальном антикоррупционном бюро на ротационной основе находятся сотрудники Федерального бюро расследований США, но они не участвуют в проведении расследований. Об этом заявил председатель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в эфире «1+1».



«ФБР действует в Украине на основании меморандума о взаимопонимании», - приводит его слова УНИАН.



Холодницкий подчеркнул, что не говорил о «совместной с ФБР спецоперации». «Представители ФБР находятся в НАБУ на ротационной основе, их помощь заключается в предоставлении консультаций, обмене опытом и информацией, в ускорении, возможно, некоторых международных поручений... Но сотрудники ФБР не расследуют дела, не включены в состав групп детективов, не бегают с пистолетами по городу Киеву и не ловят людей», - сказал глава САП.

