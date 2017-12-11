В Украине на дороги выделят 47 млрд грн – Гройсман

В 2018 году финансирование дорожного строительства в Украине составит 46,7 млрд грн. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на встрече с региональными СМИ, сообщает УНИАН. По его словам, с 1 января начнет работу специально предназначенный для этого Дорожный фонд.



"Финансирование дорог в следующем году составит 46,7 млрд грн - рекордная цифра", - сказал премьер.



Он также отметил, что дорожное строительство в следующем году будет обеспечено как на региональном уровне по принципу софинансирования, так и на направлениях государственного значения.

