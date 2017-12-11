Долг Киева за отопление и горячую воду составляет 4 млрд грн – "Киевэнерго"

Суммарная задолженность населения, предприятий и учреждений за отопление и горячую воду перед ПАО "Киевэнерго" по состоянию на 1 декабря 2017 года составляет 4 млрд грн.



Как сообщил директор СОП "Киевская энергопоставляющая компания" Андрей Таляр на брифинге в понедельник, общая задолженность населения по отоплению и горячей воде в Киеве около 3 млрд грн.



"Надеемся, что за декабрь будем рассчитываться по новой методике. Пока погода относительно теплая, поэтому действующий расчет (по количеству суток и среднесуточной температуре — ИФ) не вызывает существенных колебаний начислений", - заявил замглавы Киевской горгосадминистрации (КГГА) Петр Пантелеев, добавив, что КГГА сотрудничает с Министерством регионального развития, строительства и ЖКХ по подготовке постановления о переходе на новую формулу вычисления стоимости тепла.



Новая формула должна основываться на средних показателях счетчиков в домах, которые ими оборудованы.



По его словам, в настоящее время 93% жилых домов в Киеве оборудованы счетчиками тепла, для остальных – 7% стоимость отопления рассчитывают по среднесуточной температуре и количеству суток, когда поставлялось тепло.

