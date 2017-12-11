Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве на 30% ниже эпидпорога

Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице ниже эпидемического порога на 30,2%, интенсивность эпидемического процесса характерна для данного периода года.



Как сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА), показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ за неделю продемонстрировал рост в 1,2% и составил 650,2 человека на 100 тыс. населения, отмечено в сообщении.



В целом за отчетный период гриппом и ОРВИ заболело 19 тыс. человек, 72,6% из них – дети. Среди школьников заболеваемость осталась на уровне предыдущей недели и составила 35,8% от общего количества заболевших детей.

