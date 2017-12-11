Гройсман: средняя зарплата может вырасти до 10 000 гривен

В Кабинете министров ожидают повышения средней зарплаты в 2018 году на 35%. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в понедельник во время встречи с региональными СМИ, сообщается на официальном сайте Кабмина.



По его словам, правительство заложило на следующий год минимальную зарплату в размере 3723 гривен.



"Далее будем смотреть, если экономика позволит - будем поднимать", - отметил он.



При этом, премьер ожидает роста средней зарплаты.



"Но еще один вопрос - довести среднюю зарплату в стране в 2018 году до 10 000 гривен - при таком же курсе и ценах, как сегодня. Сегодня у нас 7400 гривен. Думаю, к концу следующего года можем выйти на 10 тысяч", - добавил премьер-министр.

