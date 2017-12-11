«Первому игроку приготовиться»: вышел трейлер фильма Стивена Спилберга о виртуальной реальности

Вышел первый трейлер нового фильма режиссера Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться». Дублированный ролик опубликован на странице WBRussia на портале YouTube.







Действие картины разворачивается в 2045 году, когда мир погружается в хаос. Люди ищут спасения в игре Oasis – вселенной виртуальной реальности. Ее создатель оставил завещание, согласно которому все его колоссальное состояние получит тот, кто первым найдет цифровое «пасхальное яйцо».



Главный герой Уэйд Уоттс решает принять участие в состязании и попадает в фантастический мир, полный загадок, открытий и опасностей.



В ленте снимались Тай Шеридан, Оливия Кук, Бен Менделсон, Саймон Пегг, Марк Райлэнс.



Фильм выйдет 29 марта 2018 года.

