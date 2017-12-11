Киев вышел на новый формат сотрудничества с НАТО - Климпуш-Цинцадзе

Официальный Киев четко определяет цели сотрудничества с НАТО, заявляет вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.



"Самым большим стратегическим достижением года является то, что мы окончательно оформили свое видение целей сотрудничества с НАТО. Это закреплено в законодательстве: стратегическая цель Украины - достичь членства в Альянсе. Это концентрация общественной поддержки политических элит", - сказала И. Климпуш-Цинцадзе в ходе конференции "20-летие особого партнерства Украины и НАТО" в понедельник в Киеве.



По словам вице-премьера, в текущем году официальный Киев вышел на новый формат годовой национальной программы сотрудничества с НАТО. "Этот документ презентует карту задач, изменений и реформ, которые мы должны сделать в контексте приближения к НАТО. Мы понимаем, что эти задачи были определены в годовой программа сотрудничества с НАТО, и кое-что нам удалось реализовать успешно, кое-что нет. Но каждый шаг в этом направлении становится более эффективным", - подчеркнула она.



И.Климпуш-Цинцадзе отметила, что годовая программа на 2018 год разрабатывается с учетом общественного мнения и с привлечением советников от стран-членов НАТО.

