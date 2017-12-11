Минздрав утвердил новые нормы питания для украинцев

Сегодня вступил в силу приказ Министерства здравоохранения Украины о новых нормах питания, согласно которому детям снижена калорийность, а взрослым рекомендуется уменьшить употребление углеводов. Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы, передает УНН.



Отмечается, что нормы физиологических потребностей украинцев в белках, жирах углеводах и энергозатратах не пересматривались в течение 18 лет.



"Новые нормы питания отличаются от старых тем, что детям в возрасте от 3 до 17 лет калорийность уменьшена, по взрослому населения - калорийность осталась прежней, но увеличено количество белков, жиров и уменьшенный вес углеводов", - говорится в сообщении.



Так, калорийность питания детям и подросткам снизили в сутки на 15% в среднем. Детям советуют есть меньше сладкого (быстрых углеводов). Подросткам Минздрав советует употреблять больше белков (мяса) и меньше жиров (особенно сала и масла), а также меньше углеводов - это каши, хлеб, сладости. Взрослому населению рекомендуется снизить потребление углеводов в сутки (снизили на 50 грамм), а белков (увеличили на 12 грамм) и жиров (увеличили на 15 грамм) наоборот увеличить.

