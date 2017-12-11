Жизни Януковича в Украине в 2014 году ничего не угрожало - Яценюк

Лидер партии "Народный фронт", экс-премьер Украины Арсений Яценюк заявляет, что аппарат Верховной Рады в феврале 2014 года не мог связаться с администрацией экс-президента Украины Виктора Януковича, в связи с чем спикер Верховной Рады Александр Турчинов по Конституции стал исполнять обязанности президента Украины.

"В соответствии с этим соглашением (соглашение с политическими партиями, во исполнение этого соглашения Верховная Рада приняла законодательный акт о восстановлении парламентско-президентской республики – ИФ) и публичным заявлением тогда президента Януковича, такой акт законодательства должен был быть подписан, но 22 февраля во всех СМИ было показано интервью В.Януковича, в котором он сказал "я ничего подписывать не буду". Таким образом Янукович отказался от подписания этого соглашения", - рассказал А.Яценюк, давая свидетельские показания в Оболонском районном суде Киева по делу о государственной измене В.Януковича в понедельник.



"Несмотря на это аппарат Верховной Рады, по моим данным, пытался связаться как с Януковичем, так и с его администрацией… Ни одно должностное лицо администрации, как и сам Янукович, не указали на то, где они находятся и вернется ли Янукович к исполнению обязанностей", - добавил он.



По словам А.Яценюка, именно поэтому Верховная Рада конституционным способом "в связи с самоустранением президента от выполнения своих обязанностей приняла решение о временном возложении обязанностей президента на главу Верховной Рады".



Отвечая на вопрос о том, были ли попытки В.Януковича каким-либо способом после 27 февраля связаться с А.Яценюком, или наоборот, лидер "Народного фронта" ответил отрицательно. "Нет, со мной не связывался", - сказал он.



На вопрос о том, существовали ли на то время – февраль-март 2014 года – какие-либо угрозы жизни и здоровью В.Януковича, которые могли бы объективно обуславливать необходимость покинуть Украину, А.Яценюк напомнил, что государственная охрана предоставлена президенту не только на время исполнения своих полномочий, но и пожизненно.



"На тот момент государственная охрана насчитывала несколько сотен человек. Какой-либо информации об угрозе жизни, здоровью президента Януковича не было, более того, насколько мне известно, это еще подтверждается тем, что лично Виктор Янукович отказался от государственной охраны, что является фактом того, что если бы была угроза, то он бы не отказался", - рассказал лидер "Народного фронта".



Кроме того, А.Яценюк опроверг утверждение защитника В.Януковича, что "якобы согласно постановлению Верховной Рады Украины, В.Янукович был отстранен".



"Это неправдивая информация защитника, потому что защитнику необходимо почитать внимательно конституционное постановление Верховной Рады – там нет ни одной фразы об отстранении президента Януковича. Там написано следующее: в связи с самоустранением и невыполнением обязанностей президента временно возложить обязанности президента страны на председателя парламента", - пояснил А.Яценюк.



По его словам, это означает, что "президент исчез, никто не знает, где он".



Отвечая на вопрос судьи, когда, по мнению А.Яценюка, исчез В.Янукович, он сказал: "Виктор Янукович пропал с 21-го на 22-ое февраля. Никто не знал, где находится Виктор Янукович".



Как сообщалось, 29 июня 2017 года Оболонский районный суд г.Киева принял решение рассматривать уголовное производство по обвинению В.Януковича в государственной измене и ряде других преступлений против государственности Украины по специальной (заочной) процедуре.



В процессе о госизмене В.Янукович обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.27 (речь идет о пособнике как одной из категорий соучастника преступления), ч.3 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей либо иным тяжким последствиям; предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет), ч.1 ст.111 (государственная измена, предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет), ч.2 ст.437 (ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий, предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет) Уголовного кодекса Украины.



А.Яценюк в феврале 2014 года был народным депутатом, лидером фракции "Батькивщина" в Верховной Раде VII созыва, 27 февраля возглавил Кабинет министров.