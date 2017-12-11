Кевина Спейси обвинили в хватании бывшего зятя короля Норвегии за яички

Писатель Ари Бен, бывший зять короля Норвегии Харальда V, обвинил голливудского актера Кевина Спейси в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает NME.



По словам Бена, инцидент произошел в 2007 году за ужином после концерта, посвященного церемонии вручения Нобелевской премии. Спейси под столом положил руку на промежность писателя и схватил его за яички. «Я щедрый человек, но это уже было чересчур», — оценил ситуацию литератор.



45-летний бывший зять короля объяснил, что в то время, десять лет назад, выглядел моложаво и подходил под категорию мужчин, которые интересовали Спейси в сексуальном плане.

