Повреждение польского автобуса расследуют как теракт – СБУ

Инцидент со взрывом польского автобуса под Львовом в ночь на воскресенье квалифицирован как теракт, сказал сотрудник пресс-службы управления СБУ во Львовской области Олег Александров.



"Открыто уголовное производство по статье 258 (теракт). Проводятся неотложные следственные действия", - сообщил О.Александров в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".



Как сообщалось, ночью 10 декабря возле отеля "Панська гора", расположенном на окружной дороге вокруг Львова, неизвестные взрывом повредили автобус польской регистрации, перевозивший туристов из Польши. На момент взрыва в автобусе никого не было.



Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что инцидент со взрывом автобуса был спланированной провокацией, направленной на срыв запланированного на среду визита президента Польши Анджея Дуды в Украину.

