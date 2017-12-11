Сторона обвинения требует для Саакашвили 2 месяца домашнего ареста

Сторона обвинения в судебном заседании по избранию меры пресечения для лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михаила Саакашвили настаивает на круглосуточном домашнем аресте для него сроком на два месяца.



"Мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста - единственный способ предотвратить риски и обеспечить выполнение прав и обязанностей, а также обеспечить жизнь и здоровье подозреваемого", - заявил прокурор в процессе.



Как сообщалось, 5 декабря, М.Саакашвили был задержан, но сторонники заблокировали движение автомобиля и "освободили" его из машины правоохранителей. Политик был объявлен в розыск.



Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что М.Саакашвили получил от скрывающегося в РФ бизнесмена Сергеем Курченко $0,5 млн на свою деятельность в Украине и продемонстрировал аудиозапись в подтверждение своих слов. М.Саакашвили заявил, что не знаком с С.Курченко. Его соратник Давид Сакварелидзе утверждает, что обнародованные записи – это монтаж и намерен передать их на зарубежную экспертизу.



Повторно М.Саакашвили задержали поздно вечером в пятницу, 8 декабря. Инкриминируемая ему ч.2 ст.256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности) предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы. После задержания он был доставлен в СИЗО СБУ в Киеве, где объявил голодовку.



В понедельник утром М.Саакашвили был доставлен в здание Печерского районного суда Киева. Вечером 11 декабря истекает 72 часа с момента его задержания, в течение которых, согласно закону, политику должна быть избрана мера пресечения.

