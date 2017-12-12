EHang побила собственный рекорд, подняв в воздух почти 1200 дронов

Китайская компания EHang, занимающаяся производством и разработкой дронов, включая перспективный пассажирский дрон EHang 184, побила собственный рекорд по количеству одновременно поднятых в воздух беспилотников.



Новый рекорд был установлен 7 декабря в Гуанчжоу во время экономического форума Fortune Global Forum 2017. Во время светового шоу, организованного EHang, в небо одновременно поднялись 1180 беспилотников со светодиодами, которые в течение восьми минут образовали в воздухе несколько фигур и надписей.



Как пишет TJ, управление дронами осуществлял один оператор, который следил за исполнением заданной программы полета. Беспилотники координировались между собой, а если бы один из них потерял синхронизацию с другими и не смог подняться на указанную высоту, он вернулся бы на землю, не помешав остальным дронам.



Небольшой ролик, запечатлевший красочное шоу, был опубликован на YouTube-канале CGTN



Напомним, предыдущий рекорд по количеству дронов в воздухе также был установлен в Гуанчжоу - в феврале этого года во время традиционного фестиваля фонарей EHang подняла в воздух стаю из одной тысячи дронов. В течение 15 минут квадрокоптеры, оснащенные разноцветными светодиодами, последовательно образовали шесть светящихся фигур.







